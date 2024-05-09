نمو أرباح "رتال" الفصلية 50% إلى 62.3 مليون ريال
ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 55% ليبلغ 126.85 مليون ريال
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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة رتال للتطوير العمراني ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 49.9% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 62.28 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 41.54 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "رتال" بنسبة 10.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 56.36 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 55% ليبلغ 126.85 مليون ريال، وارتفاع عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 8.43 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من استثمارات بالقيمة العادلة لتبلغ 2.42 مليون ريال.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتسويق، ومصاريف التمويل.
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