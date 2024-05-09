نمو أرباح "سدافكو" الفصلية 40.6% إلى 126.2 مليون ريال

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ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بنسبة 40.65% إلى 126.21مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 89.73 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 7.43%، إلى 717.88 مليون ريال مقابل 668.19 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، موضحة أنه قد تم تحقيق ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بالحجم وحصص السوق لجميع أصناف المنتجات، كما تحققت هذه الزيادة في بيئة ذات كثافة تنافسية متزايدة.

وفصلت الشركة أسباب ارتفاع صافي أرباحها الفصلية والتي جاءت نتيجة زيادة هامش الربح الإجمالي (36% مقابل 30%) بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام، وكفاءة التكلفة في المنتجات والمزيج المفضل للمصانع. كما بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 40%.

وحافظت مصاريف البيع والتوزيع على نسبة 15% من صافي المبيعات مقابل 14.6% مقارنة بالعام الماضي. بالقيمة المطلقة، كانت الزيادة البالغة 9.5 مليون ريال لمصروفات البيع التوزيع مدفوعة بإنفاق الشركة المستمر على مصاريف الدعاية والإعلان "25 مليون ريال" لبناء العلامة التجارية والاستثمار في توسيع التوزيع عبر طرق جديدة وعربات البيع ونشر مجمدات الآيس كريم والابتكار والتركيز على التوسع الدولي.

وبلغت المصاريف العمومية والإدارية 3.7% من المبيعات وهي نفس مستوى العام الماضي. وبالقيمة المطلقة، تبلغ الزيادة 1.6 مليون ريال، وتمثل الزيادة بشكل رئيسي التكاليف المتعلقة بالموظفين.

وارتفع دخل التمويل بمبلغ 6 ملايين ريال بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.

وبلغ هامش الربح الصافي 17.6% مقابل 13.4% العام الماضي، قبل نتائج مليكوما كان هامش صافي الربح 20.3%.

وتحسن هامش الربح الإجمالي لشركة مليكوما إلى 1.7 مليون ريال مقارنة بخسائر العام الماضي.