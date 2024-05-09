"الدار" العقارية تجمع 500 مليون دولار من إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء

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أعلنت الدار العقارية في أبوظبي اليوم الخميس أن شركة الدار للاستثمار العقاري التابعة لها جمعت 500 مليون دولار عبر إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات، ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته الشركة في 2023 بملياري دولار.

وقالت الدار في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني لبورصة أبوظبي إن الطلب على الإصدار تجاوز حجم المعروض بواقع أربع مرات، مشيرة إلى أن معدل ربح الصكوك تحدد عند 5.5%.

وأضافت أن هذا الإصدار سجل أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وكانت الشركة قد جمعت من الإصدار الأول 500 مليون دولار في مايو/أيار 2023.

ووفقا للبيان، طرحت الدار بالتزامن مع ذلك مناقصة لإعادة شراء صكوكها الحالية المستحقة في سبتمبر/أيلول من عام 2025، ما يتيح للمستثمرين الحاليين فرصة المشاركة في الإصدار الجديد.

وأوضح البيان أن الشركة تعتزم استخدام عائدات الصكوك في إعادة تمويل ديونها الحالية وتوسيع نطاق استحقاقاتها.

ونقل البيان عن فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار العقارية قوله "يظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية التي يكنها السوق تجاه الدار وكذلك قدرتنا على تنفيذ مبادرات مستدامة على نطاق واسع".

وبحسب البيان، فإن الدار للاستثمار العقاري هي إحدى أربع منصات تديرها شركة الدار للاستثمار، وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار التي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية.