"المجموعة السعودية" تتحول للربحية بـ 28 مليون ريال بالربع الأول من 2024

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أظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تحولها للربحية بصافي نحو 28 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقارنة بخسائر نحو 242 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 154.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 11 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "المجموعة السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول إلى الربحية في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، حيث حققت المشاريع أرباحاً مقارنةً بخسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لوجود أعمال صيانة دورية غير مجدولة خلال الربع المماثل للمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات".

بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت إلى انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

نظراً لاتباع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة عن استثماراتها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لا تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة.