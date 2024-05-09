"إير بي إن بي" الأميركية تسجل إيرادات فصلية بقيمة 2.1 مليار دولار

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سجلت شركة " إير بي إن بي -Airbnb " الأميركية إيرادات في الربع الأول تجاوزت التوقعات، حيث نمت بنسبة 18% لتصل إلى 2.14 مليار دولار بفضل المكاسب القوية بشكل خاص في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وتوقعت الشركة إيرادات في الربع الثاني تتراوح ما بين 2.68 مليار دولار و2.74 مليار دولار ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 2.74 مليار دولار ، وفقا لتقديرات جمعتها بلومبرغ ،ما يشير إلى أن النمو في الإنفاق على السفر قد يتباطأ أكثر قبل بدء موسم الذروة في الصيف.
وانخفضت أسهم "إير بي إن بي - Airbnb"إثر هذه التوقعات بنحو 7% في تداولات ما بعد الإغلاق.
يُذكر أن الطلب على السفر كان متقلبا، مع نموه بشكل سريع في بعض المناطق وتراجعه في مناطق أخرى بسبب اختلاف وتيرة إعادة الفتح إثر قيود كوفيد-19
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