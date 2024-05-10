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مبادلة كابيتال تطلق شركة استثمارية بالشراكة مع أبولو العالمية
مبادلة كابيتال
مبادلة للاستثمار

صحيفة: عرض "مبادلة كابيتال" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء "فورتريس" يتخطى عقبة تنظيمية

لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وافقت على الصفقة

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، أن العرض الذي قدمته شركة مبادلة كابيتال بقيمة 3 مليارات دولار لشراء مجموعة فورتريس إنفستمنت أزال عقبة تنظيمية كبيرة في الولايات المتحدة بعد أن اتفق الطرفان على تنازلات مهمة.

وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وافقت على بيع فورتريس حصة أغلبية إلى مبادلة.

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وأوضح تقرير الصحيفة أن الموافقة التنظيمية تأتي في الوقت الذي وافقت فيه مبادلة على السماح لشركة فورتريس بالاحتفاظ بالتكنولوجيا والبيانات في الولايات المتحدة بعد أن تعهدت في وقت سابق بالتنازل عن السيطرة اليومية على المجموعة الاستثمارية، وفقا لـ "رويترز".

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وأشار التقرير إلى أن هذا التنازل يأتي في وقت تركز فيه واشنطن بشكل متزايد على حماية الملكية الفكرية للولايات المتحدة.

ولم ترد لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ومبادلة وفورتريس بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت مبادلة في مايو/أيار 2023 إنها ستشتري حصة أغلبية في فورتريس للاستثمار من مجموعة سوفت بنك.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك إدارة فورتريس حصة 30% وستمتلك مبادلة النسبة المتبقية.

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