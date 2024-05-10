"أسمنت ينبع": إنتاج الأسمنت صديق البيئة مرشح للارتفاع إلى 5 آلاف طن يوميا

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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت ينبع، أديب الطيار، إن الشركة بدأت العام الماضي في الإنتاج الفعلي للأسمنت الأخضر صديق البيئة، بطاقة إنتاجية تقدر بألف طن في اليوم، وذلك بعد دراسات وتجارب بناء على طلب من نيوم في 2022.

وأكد الطيار في تصريح لـ"لاقتصادية"، أن هذا الإنتاج من الأسمنت الصديق للبيئة هو الوحيد في السعودية، متوقعا أن يرتفع الإنتاج إلى 5 آلاف طن في اليوم، بحسب الطلب خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح على هامش معرض البناء الدولي في جدة، بمشاركة 300 عارض بتنظيم من غرفة جدة، أن منتج الأسمنت الأخضر يستخدم في مشاريع رؤية 2030 ومن أهمها مشاريع نيوم، وذا لاين، وأوكساجون، ونيتروجينا، والبحر الأحمر، ومطار جيزان الجديد، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تحرص على أن تكون منتجات البناء فيها صديقة للبيئة، وهو ما زاد من تنافسية المصنعين.

من جهه أخرى، توقع لـ"الاقتصادية" إبراهيم الخياط الرئيس التنفيذي لمصانع الخياط للطوب الأحمر، ارتفاع الطلب على الطوب الأحمر في الربع الأول من 2024 بأكثر من 30% مقارنة بعام 2023 للفترة نفسها، مرجعا ذلك إلى نمو المشاريع في السعودية.

وأشار الخياط إلى دعم هيئة الصادرات في تسهيل التصدير إلى خارج السعودية، والتسويق للمنتجات السعودية، ما رفع الطلب على المنتجات السعودية في الخارج، مشيرا إلى أن هناك توجها لفتح مصنع جديد في تبوك لتلبية احتياج شمال السعودية والعراق وسوريا، لتصبح 6 مصانع متفرقة في أنحاء السعودية.