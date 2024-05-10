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"جونسون كونترولز": تصدير وحدات تبريد صناعة سعودية إلى أوروبا قريبا

الرئيس التنفيذي: الشركة تستهدف التصدير إلى السوق الصينية في عام 2030

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، مهند الشيخ، "إن مواصفات السوق السعودية مماثلة لمواصفات نظيرتها الأميركية، في الجودة وكفاءة الطاقة".

وأكد الشيخ، لـ"الاقتصادية"، أن تصدير المكيفات بصناعة سعودية اليوم للسوق الأميركية ما هو إلا نتيجة العمل خلال السنوات الماضية، مبينا أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات خلال الأشهر القليلة المقبلة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، مضيفا أن صادرات الشركة تمتد إلى أكثر من 26 دولة وتستهدف التصدير إلى السوق الصينية في عام 2030.

وأشار إلى وجود خطط للتوسع في الصناعة السعودية إلى بقية دول العالم، لمواكبة رؤية السعودية برفع الصادرات غير النفطية إلى 550 مليار ريال سنويا بحلول 2030.

وأوضح أن هناك مرحلة قادمة لتصدير ألف وحدة تبريد إلى الأسواق الأميركية.

وحول مشاريع الشركة في الحرمين الشريفين، ذكر أن الطاقة الموجودة في الحرم المكي في منطقة الشامية تبلغ 120 ألف طن تبريد، وهي الآن في طور التوسعة إلى 150 ألف طن.

وقال "إن هذه التكنولوجيا تعد من الأكبر في العالم والأكثر تعقيدا، ومن أفضل التقنيات في مجال توفير الطاقة في السعودية وعلى مستوى العالم".

وأشار إلى أن مصنع يورك قام بتركيب محطة تبريد في الحرم النبوي قبل أكثر من 35 عاما وهي الآن في طور إعادة التأهيل، التي تقدر الآن بنحو 50 ألف طن تبريد، حيث تعد من أكبر عمليات إعادة التأهيل في العالم.

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