"جي إف إتش" تستحوذ على حصة بـ "عقارات السيف" وتقلص ملكيتها في "خليجي بنك"

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أعلنت مجموعة "جي.إف.إتش" المالية البحرينية الاستحواذ على حصة نسبتها 12.346% من أسهم شركة عقارات السيف، المتخصصة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين.

وأوضحت (جي.إف.إتش) في إفصاح نشر في وقت متأخر من مساء أمس على موقع سوق دبي المالي أنها تتوقع أن يكون لهذه العملية تأثير إيجابي على البيانات المالية للمجموعة.

وفي بيان منفصل، قالت المجموعة المالية إنها قلصت ملكيتها في خليجي بنك إلى 57.96% وذلك بعد بيع 6.11% من الأسهم، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

يُذكر أن أسهم مجموعة (جي.إف.إتش) مدرجة في أربع بورصات مالية في دول مجلس التعاون الخليجي، هي بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.