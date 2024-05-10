"MMS" و"لايك كارد" يوقعان اتفاقية رعاية وإعلانات على قنوات "SSC"

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وقع كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS) الذراع التجاري لمجموعة إم بي سي أحمد بن عطاف الصحاف والرئيس التنفيذي لشركة لايك كارد الشركة الرائدة في مجال البطاقات الإلكترونية وبطاقات الهدايا عمار الصوص اتفاقية تعاون إعلاني عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك في مقر مجموعة MBC في حي السفارات في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية لرعاية بطولات كروية كبرى محلية ودولية، حيث تحصل "لايك كارد" على رعاية البث المباشر لبطولة كأس أبطال آسيا؛ البطولة الأقوى على مستوى قارة آسيا، وكأس خادم الحرمين الشرفين وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى حصولها على مساحة إعلانية للوصول إلى متابعي دوري روشن للمحترفين عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الرقمية.

وعبّر الصحاف عن سعادته بهذه الاتفاقية مع قطاع مهم يقدم خدمات الترفيه وحلول المشتريات عبر الانترنت مشيراً إلى أن هذه الخدمات تأتي انطلاقا من سعي الشركة للوصول إلى أعلى معايير الجودة و الوصول إلى الجمهور والفئة المستهدفة من خلال الرعايات والمساحات الاعلانية لأقوى البطولات العالمية والإقليمية والمحلية. حيث تحقق قنوات SSC حالياً نسب مشاهدة عالية وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية المختلفة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا لمتابعة المحتوى المتميز و الجاذب.

ومن جانبه قال عمار الصوص الرئيس التنفيذي للايك كارد: "تمثل هذه الشراكة مع إم بي سي ميديا سوليوشنز خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدنا بين جماهير كرة القدم في المملكة ونجدد التزام شركة لايك كارد الرائدة في مجال البطاقات الإلكترونية وبطاقات الهدايا في الشرق الأوسط بمواصلة تقديم الأفضل لعملائنا وشركائنا، مع التركيز على الابتكار وتحسين تجربة المستخدم."