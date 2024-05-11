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منصة إكس (رويترز)
منصة إكس
شركات

"إكس" تخسر دعوى قضائية رفعتها ضد شركة تجميع بيانات إسرائيلية

لم تستطع "إكس" تقديم الادعاء بشكل منطقي ومقبول

دبي - العربية.نت
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رفض قاض أميركي دعوى اتهمت فيها شركة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك شركة إسرائيلية لتجميع البيانات بنسخ وبيع محتوى بشكل غير قانوني، وببيع أدوات تسمح للآخرين بنسخ المحتوى من منصة التواصل الاجتماعي وبيعه.

وحكم وليام ألسوب القاضي في محكمة جزئية بسان فرانسيسكو بأن إكس (تويتر سابقا) لم تستطع تقديم الادعاء بشكل منطقي ومقبول بأن شركة برايت داتا ليميتد انتهكت اتفاقية المستخدم الخاصة بها عن طريق إتاحة تجميع البيانات والتهرب من تقنية مكافحة التجميع الخاصة بـ"إكس".

وقال ألسوب إن استخدام أدوات التجميع ليس احتيالا بطبيعته، وإن منح شركات وسائل التواصل الاجتماعي حرية تقرير كيفية استخدام البيانات العامة "يثير مخاطر احتمال احتكار المعلومات بما يضر بالمصلحة العامة".

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وأضاف أن "إكس" لا يحق لها "امتلاك حقوق الملكية الفكرية الفعلية" الخاصة بالمحتوى المحمي الذي يجعله مستخدمو "إكس" متاحا للعامة.

وذكر القاضي أن "إكس" يمكنها تعديل الدعوى، التي تسعى من خلالها للحصول على تعويضات غير محددة نظير ما لحق بها من أضرار تتمثل في خرق العقد والتعدي على ممتلكات الغير والاختلاس. ورفعت "إكس"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، الدعوى القضائية ضد شركة برايت داتا في يوليو/ تموز الماضي.

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