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أرباح "التجاري الدولي" مصر تقفز 97% إلى 11.9 مليار جنيه في الربع الأول

وسط ارتفاع الإيرادات المجمعة 82%

دبي - العربية.نت
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أظهرت البيانات المالية للبنك التجاري الدولي مصر، ارتفاع الإيرادات المجمعة 82% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 إلى 21.8 مليار جنيه (461.47 مليون دولار).

وأشار البنك إلى ارتفاع صافي الدخل 97% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 إلى 11.9 مليار جنيه، وفق "رويترز".

وقفز صافي ربح البنك التجاري الدولي 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق.

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