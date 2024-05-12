أرباح "التجاري الدولي" مصر تقفز 97% إلى 11.9 مليار جنيه في الربع الأول

وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
0 دقيقة للقراءة
أظهرت البيانات المالية للبنك التجاري الدولي مصر، ارتفاع الإيرادات المجمعة 82% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 إلى 21.8 مليار جنيه (461.47 مليون دولار).
وأشار البنك إلى ارتفاع صافي الدخل 97% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024 إلى 11.9 مليار جنيه، وفق "رويترز".
وقفز صافي ربح البنك التجاري الدولي 83.4% في 2023 إلى 29.66 مليار جنيه من 16.17 مليار في العام السابق.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الولايات المتحدة تخطط لرفع الضرائب على الأثرياء والشركاتمقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة اقتصاد
-
اضطرابات محدودة للعاصفة الجيومغناطيسية.. وهذا الموعد الأخير لمراقبة الأضواء القطبيةالشمس تقترب من ذروة نشاطها في 11 عاما قصص اقتصادية
-
"بي.إم.آي" تتوقع إبقاء "المركزي" المصري على أسعار الفائدة من دون تغيير في 2024توقعت أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية