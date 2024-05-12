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أرباح "كهرباء السعودية" الفصلية تقفز 86.8% إلى 897 مليون ريال

نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع أرباح حصتها في استثمارات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" بنسبة 86.87% إلى 897 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل 480 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع من عام 2024 ارتفعت بنسبة 18.5% إلى 15.86 مليار ريال مقبل 13.38مليار ريال تقريبا في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت "كهرباء السعودية" ارتفاع الإيرادات إلى عدة أسباب هي نمو الايراد المطلوب المعترف به خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي) ونمو قاعدة الأصول المنظمة، ونمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين، بجانب إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، كما ارتفعت إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل.

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وقالت "كهرباء السعودية" إن الارتفاع في صافي الربح للربع الأول من 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى عدة عوامل بشكل رئيسي تشمل الارتفاع في الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الأول من العام الجاري الذي يعزى إلى ارتفاع العائد التنظيمي ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وتحقيق إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة.

ومن أسباب ارتفاع صافي الربح أيضا نمو إيرادات شركة ضوئيات نتيجة لنمو المشتركين بخدمة الألياف الضوئية للمنازل، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع أرباح حصة الشركة في الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض مخصص الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء نتيجة لتحسن التحصيل وموسمية المبيعات.

وأشارت إلى أن أسباب نمو صافي الربح قد قابلها جزئياً ارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة نتيجة لنمو الأعمال والأصول وارتفاع الأحمال، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مخصص الزكاة.

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