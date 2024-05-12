ارتفاع أرباح "الجوف الزراعية" 64% إلى 33 مليون ريال في الربع الأول

1 دقيقة للقراءة

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الجوف الزراعية بنسبة 64% إلى 33 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من 2024، مقابل 20 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع من عام 2024 ارتفعت بنسبة 53.6% إلى 160.5 مليون ريال مقابل 104.4 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت شركة الجوف الزراعية نمو إيراداتها إلى زيادة الكميات المبيعة من منتجات الشركة خاصة مبيعات أصابع البطاطس بعد انطلاق التشغيل التجاري لمصنع أصابع البطاطس الجديد في ديسمبر من العام الماضي 2023.

وقالت إن السبب فى ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2024 بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2023 يعود إلى زيادة المبيعات بمبلغ 56 مليون ريال، وذلك على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، وزيادة تكاليف التمويل، وارتفاع مصروف الزكاة.