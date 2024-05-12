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الشركة العربية للأنابيب مناسبة
الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "العربية للأنابيب" 376.8% إلى 54.8 مليون ريال في الربع الأول

بدعم من زيادة المبيعات واستمرار تحسن التكاليف الإنتاجية والمالية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" بنسبة 376.85% إلى 54.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 11.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها نمت بنسبة 43.8% إلى 308.7 مليون ريال مقابل 214.7 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023 نتيجة زيادة حجم المبيعات.

وأوضحت أن نمو صافي الربح يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي إلي 95.26 مليون ريال في الربع الأول 2024م من 28.67 مليون ريال في الربع الأول 2023م، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الانتاج والتوريد خلال الربع الاول وكذلك استمرار الشركة في تحسن التكاليف الانتاجية والتكاليف المالية.

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