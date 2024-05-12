ارتفاع أرباح "المنجم للأغذية" الفصلية 39.2% إلى 114مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة المنجم للأغذية بنسبة 39.2% إلى 114مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية نمت بنحو 0.1% إلى 903 ملايين ريال مقابل 902 مليون ريال في الربع الأول من 2023 بسبب النمو في حجم المبيعات في كل مجموعات الأصناف باستثناء أصناف اللحوم البيضاء والحمراء مدعوماً بتحسن الظروف التجارية.

وعزت ارتفاع صافي الربح إلى نمو مجمل الربح بنسبة 25.7% في الربع الأول من العام الجاري،وذلك بسبب تحسن هوامش الربحية في بعض مجموعات الأصناف مثل: اللحوم البيضاء والحمراء، ومشتقات الألبان، والخضار، والفواكه.

وأشارت إلى أن نمو صافي الربح جاء على الرغم من الزيادة النسبية في مصروفات التشغيل نتيجة لارتفاع المصروفات التسويقية خلال موسم رمضان.

وقالت إن النتائج المالية خلال الربع الأول تشمل حصة الشركة في نتائج الشركة الزميلة( شركة بلدي لإنتاج الدواجن) مبلغ 2 مليون ريال، تم احتساب حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة من تاريخ الاستحواذ حتى 31 مارس 2024م.