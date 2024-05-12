ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" الفصلية 0.6% إلى 69.7 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 0.56% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 69.7 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 69.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفع صافي أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 5.4% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 66.1 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى النمو في إيرادات التأجير قصير الأجل وطويل الأجل، ومع ذلك، فقد تأثرت الأرباح في الربع الأول من 2024، بتصحيح أسعار المركبات المستعملة، متأثرة بتنوع المركبات المباعة، لا سيما تلك التي لها قيمة دفترية صافية أعلى نسبياً من الربع المماثل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في تكاليف التمويل بسبب ارتفاع القروض أثرت أيضا على صافي الربح.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 416.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 298.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.