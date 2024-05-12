ارتفاع أرباح "رعاية" الفصلية 44.46% إلى 81.28 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بنسبة 44.46% إلى 81.28 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 56.27 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها نمت بنسبة 14.22% إلى 298.5 مليون ريال مقابل 261.4 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023 نتيجة زيادة حجم الأعمال مع وزارة الصحة وشركات التأمين، وتعزيز نمو الإيرادات بشكل أكبر بسبب عمليات الاستحواذ الجديدة التي تمت في عام 2023 بعد الربع الأول.

وأوضحت أن نمو صافي الربح يعود إلى انخفاض تكلفة نفقات البيع كنسبة مئوية من الإيرادات مما يؤدي إلى ترشيد التكاليف.

كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 36.9% مقابل 34.4% في الربع المماثل من العام الماضي بسبب تحسن ترشيد التكاليف والتركيز على أعمال ذات هوامش أعلى.

وأشارت إلى استلام التقييمات النهائية الصادرة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك لعامي 2021 و2022 والتي أدت إلى عكس المخصصات الزائدة في السنوات السابقة.

وأوضحت أن المكاسب تأثرت جزئياً من خلال ارتفاع التكاليف العامة والإدارية، وزيادة المصاريف الناتجة عن زيادة مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة، وانخفاض الايرادات الأخرى.