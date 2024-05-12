ارتفاع أرباح مجموعة "شاكر" 12% إلى 32.25 مليون ريال في الربع الأول

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سجّلت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" صافي ربح بلغ 32.25 مليون ريال في الربع الأول من 2024 بزيادة 12.09% على أساس سنوي مقارنة بصافي ربح بلغ 28.77 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها بلغت 413.24 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 19.24% على أساس سنوي عن الإيرادات التي حقّقتها الشركة في الربع الأول من 2023 والتي بلغت 346.56 مليون ريال.

وأوضحت أن الزيادة في الإيرادات جاءت نتيجة ارتفاع المبيعات في قطاع حلول التدفئة والتهويةوالتكييف، ومعدل النمو المتوازن عبر كامل محفظة العلامات التجارية للشركة، إضافةً إلى المكاسب الثابتة في حصتها السوقية.

وشهدت إيرادات قطاع حلول التدفئة والتهوية والتكييف زيادةً ملحوظة بلغت 46.98%، لتساهم في تعويض تراجع إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية بنسبة 9.54%.

وقالت إن الزيادة في صافي الربح خلال الربع الأول جاءت نتيجة ارتفاع الإيرادات وإجمالي الربح، وتحسّن الأداء التشغيلي، مما ساهم في تعويض تراجع هامش حصة أرباح الشركة من مصنع إل جي – شاكر المشترك. وقد دعم هذه الزيادة أيضاً انخفاض تكاليف التمويل، نتيجة تخفيض الديون والتحسن في توزيع هيكل رأس المال.

و تحسّنت ربحية السهم لتبلغ 0.67 ريال للسهم الواحد، مدفوعةً بارتفاع صافي الربح.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر، محمد إبراهيم أبونيان، "تمثّل نتائج شركة شاكر للربع الأول من السنة المالية 2024 انطلاقةً قويةً للعام الحالي، استناداً إلى الزخم الإيجابي الذي حقّقناه على مدار عام 2023. ولقد ساهم تركيزنا المنصبّ على تعزيز قطاعات أعمالنا الرئيسية وتنويع علاماتنا التجارية والارتقاء بمستوى كفاءتنا التشغيلية في توطيد موقعنا الرائد في السوق. إن أكثر ما نفخر بإنجازه هو ضمان التوازن عبر محفظة علاماتنا التجارية، في دلالةٍ واضحة على مرونتنا والتزامنا بتلبية الاحتياجات المتغيّرة لشريحة عملائنا.

وأضاف: "بالتطلّع مستقبلاً، فإننا متحمسون لمشاركة استراتيجيتنا الجديدة لتحقيق النمو بحلول منتصف العام الحالي، والتي ستساعد في توجيه وإرشاد جهودنا المستقبلية، وسترتقي بمكانة شاكر في طليعة الابتكار والتنمية المستدامة".