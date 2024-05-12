ارتفاع صافي ربح "ولاء للتأمين" 64% إلى 39.86 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح شركة ولاء للتأمين التعاوني 64% إلى 39.86 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 24.31 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراد التأمين في الربع الأول من 2024 سجل نموا بنسبة 16.28% إلى 767.07 مليون ريال مقابل 659.63 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023، نتيجة نمو وازدهار الأعمال في مجال تأمين المركبات وتأمين الممتلكات والتأمين الهندسي.

وعزت الزيادة في صافي الربح إلى نمو صافي دخل الاستثمار، حيث بلغت قيمته للربع الأول من العام الجاري 44.36 مليون ريال مقارنة بـ29.81 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 48.8% تعود إلى ارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمارات وارتفاع إيرادات العمولة على الودائع.

كما زادت الإيرادات الأخرى، وبلغت قيمتها للربع الأول من العام الجاري 21.02 مليون ريال مقارنة بـ 1.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 1753.18%، ويعود سبب هذه الزيادة بشكل أساسي إلى المكاسب من استبعادات الأراضي.

وانخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى، و بلغت قيمتها للربع الحالي 6 ملايين ريال مقارنة بـ 8.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 25.06%.

وقابل الزيادة في صافي الدخل خسارة من خدمات التأمين، حيث بلغت قيمتها في الربع الأول من العام الجاري 14.34 مليون ريال مقارنة بربح قدره 4.33 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود السبب إلى زيادة نسبة الخسارة في قطاع التأمين الطبي.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الأول من العام الجاري 648.02 مليون ريال مقارنة بنحو 466.68 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 38.86%.