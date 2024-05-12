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سوق السعودية

انخفاض صافي ربح "أسمنت السعودية"8.1% إلى 113.8 مليون ريال في الربع الأول

مع ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة الأسمنت السعودية "أسمنت السعودية" بنسبة 8.1% إلى 113.8مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقابل 123.8 مليون ريال في الربع المناظر من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 4.12% على أساس سنوي إلى 426.5 مليون ريال مقابل 409.6 مليون ريال في الترة المماثلة من العام الماضي بسبب ارتفاع إجمالي كميات المبيعات و متوسط سعر البيع.

وعزت سبب الانخفاض في صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع وزيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف التمويل وانخفاض الربح من بيع استثمار لدى شركة تابعة، وذلك على الرغم من ارتفاع إيرادات المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع حصة الشركة في صافي أرباح شركة زميلة.

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