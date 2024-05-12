تراجع أرباح "زين السعودية" 94% إلى 67 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية- "زين السعودية" تراجع صافي أرباحها بنسبة 94.1% في الربع الأول من العام الجاري إلى 67 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.14 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، ومقابل خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 54 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الربح للربع الأول للعام 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2023 بقيمة 1.071 مليار ريال، نتيجة إتمام الشركة لصفقة بيع البنية التحتية للأبراج خلال الربع الأول من عام 2023 بمبلغ 1.144 مليار ريال، ما يعني إعادة تبويب القوائم المالية للربع الأول من 2023. وعودة الشركة لمسارها الطبيعي بناءَ على عملياتها التشغيلية.

وأضافت أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بمقدار 7 ملايين ريال؛ فقد بلغ صافي الربح للشركة خلال الربع الأول من العام 2024 قبل الزكاة 79 مليون ريال، مقارنة بـ 24 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 (بعد استثناء الربح من صفقة الأبراج بقيمة 1.1 مليار ريال)؛ مما أدى إلى زيادة قدرها 55 مليون ريال مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 11% بما يعادل 74 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات "زين السعودية" بقيمة 113 مليون ريال 4.67% في الربع الأول من 2024 إلى نحو 2.5 مليار ريال. وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، خدمات الجيل الخامس، ومبيعات الجملة بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة "تمام للتمويل".

بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للربع الأول من عام 2024 مبلغ 52 مليون ريال، وذلك لمواصلة تعزيز تجربة العملاء وجودة الخدمات.