تفاقم خسائر "نماء للكيماويات" 57.8% إلى 29.7 مليون ريال في الربع الأول

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تفاقمت خسائر شركة نماء للكيماويات بنسبة 57.87% إلى 29.7 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 18.81 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيراداتها تراجعت بنسبة 25.16% إلى 98.08 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 131.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، بسبب الانخفاض الحاد لمتوسط أسعار بيع المنتجات، خاصة المنتج الرئيسى الإيبوكسي.

وعزت تفاقم الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 25%، كما انخفضت تكلفة المبيعات بسبب انخفاض الكميات المبيعة من المنتج الرئيسي، وارتفاع مصاريف التسويق نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن.

وزادت المصاريف العمومية والإدارية بسبب زيادة رسوم الترخيص لمستخدمي البرامج المحاسبية، وارتفعت المصاريف التمويلية نتيجة لزيادة التسهيلات البنكية.

وعزت سبب الارتفاع في الإيردات الأخري بسبب معدل الفائدة الفعلي حسب المعايير المالية الدولية على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأشارت إلى بلوغ صافي الخسائر المتراكمة 31.2 مليون ريال والاحتياطي النظامي 6.4 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ما يمثل في المجمل (10.53%)من رأس المال، بانخفاض قدره 29.7 مليون مقارنة بإجمالي المحتفظ به. الأرباح والاحتياطي القانوني للعام السابق نتيجة الانخفاض المستمر في متوسط أسعار بيع المنتجات نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تراجع الطلب.