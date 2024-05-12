اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الشركة العقارية السعودية
شعار الشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا بـ532 مليون ريال مع "تطوير بوابة الدرعية"

لتنفيذ أعمال الحفر لمواقف السيارات "أ" ومواقف السيارات "ب" والأعمال ذات الصلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)" عقدا لتنفيذ "أعمال الحفر لمواقف السيارات "أ" ومواقف السيارات "ب" والأعمال ذات الصلة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية مقابل 532.05 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن العقد المتعلق بتنفيذ "أعمال الحفر لمواقف السيارات "أ" ومواقف السيارات "ب" والأعمال ذات الصلة" تم توقيعه مع شركة تطوير بوابة الدرعية بتاريخ 9 مايو 2024م ، ومدته437 يوما، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع من الربع الرابع 2023 حتى الربع الأول 2025.

وأوضحت أن شركة بنية إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها. حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، إنشاء الجسور والأنفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيره، وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية توثق نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من معسكر جباليا العربية توثق نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من معسكر جباليا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط