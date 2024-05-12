شركة تابعة لـ"العقارية السعودية" توقع عقدا بـ532 مليون ريال مع "تطوير بوابة الدرعية"

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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)" عقدا لتنفيذ "أعمال الحفر لمواقف السيارات "أ" ومواقف السيارات "ب" والأعمال ذات الصلة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية مقابل 532.05 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن العقد المتعلق بتنفيذ "أعمال الحفر لمواقف السيارات "أ" ومواقف السيارات "ب" والأعمال ذات الصلة" تم توقيعه مع شركة تطوير بوابة الدرعية بتاريخ 9 مايو 2024م ، ومدته437 يوما، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع من الربع الرابع 2023 حتى الربع الأول 2025.

وأوضحت أن شركة بنية إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها. حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، إنشاء الجسور والأنفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيره، وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات.