نمو أرباح "أسمنت ينبع" الفصلية 14.3% إلى 58.31 مليون ريال
بدعم من ارتفاع كمية وقيمة المبيعات
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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت ينبع بنسبة 14.3% إلى 58.31 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 51.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 234.17 مليون ريال مقابل 224.01 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
و عزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة كمية وقيمة المبيعات وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.
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