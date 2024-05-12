نمو أرباح "سال" السعودية 99.7% إلى 208.4 مليون ريال في الربع الأول

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قفز صافي ربح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية"سال" بنسبة 99.76% إلى 208.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 104.3مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها نمت بنسبة 33% إلى 452.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 340 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من العام الماضي.

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أوضحت "سال" أن النمو في الإيرادات جاء من خلال زيادة إيرادات قطاع المناولة الأرضية بنسبة 24.4% والعائد إلي الزيادة في حجم مناولة حمولات الشحن بنسبة 31.5%، وزيادة بنسبة 89% في إيرادات قطاع الحلول اللوجستية في الربع الأول من 2024.

وعزت النمو في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى التركيز المستمر على مراقبة التكاليف، والاستثمار في السيولة المتاحة والتي نتج عنهم زيادة في صافي الربح البالغ 208.4 مليون ريال.