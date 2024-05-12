نمو أرباح "علم" 7% إلى 345 مليون ريال بالربع الأول من 2024

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ارتفع صافي أرباح شركة علم بنسبة 7.14% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 345 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 322 مليون ريال في الربع الأول من 2023، وفق النتائج المالية الأولية.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح شركة علم بنسبة 5.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 327 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت شركة علم في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 27.25% (351 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.07% (82 مليون ريال).

من ناحية أخرى، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 30.36% (68 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 26 مليون ريال، وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 18 مليون ريال، وارتفاع مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 17 مليون ريال، وارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 8 ملايين.

كما ارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 13 مليون ريال.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 27.25% إلى 1.64 مليار ريال في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 20.62%، والارتفاع في إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 56.43%، ويقابله انخفاض في إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة (18.42%).

بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م ما قيمته 385 مليون ريال مقارنة بمبلغ 354 مليون ريال لفترة المقارنة من العام السابق بزيادة نسبتها 8.76%.