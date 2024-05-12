اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة
سوق السعودية

نمو صافي ربح "الكيميائية" السعودية 183% إلى 91.5 مليون ريال في الربع الأول

زيادة ارتفاع المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 183.4% إلى 91.45 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 58.27% إلى 1.64 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة لزيادة كميات المنتجات المبيعة.

وعزت الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين تعليق بايدن لشحنة أسلحة إلى إسرائيل يغضب الجمهوريين ويزعج الديمقراطيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط