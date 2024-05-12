نمو صافي ربح "الكيميائية" السعودية 183% إلى 91.5 مليون ريال في الربع الأول

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ارتفع صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 183.4% إلى 91.45 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 32.27 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 58.27% إلى 1.64 مليار ريال، مقابل 1.04 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة لزيادة كميات المنتجات المبيعة.

وعزت الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات وانخفاض مخصص الزكاة والضريبة.