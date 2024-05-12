نمو صافي ربح "صناعة الورق" 323.4% إلى 36.25 مليون ريال في الربع الأول

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تضاعف صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق "صناعة الورق" بنسبة 323.4% إلى 36.25 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.55 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها الفصلية نمت بنسبة 5.5% تقريبا إلى 229.18 مليون ريال مقابل 217.28 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة الزيادة في مبيعات رولات الورق بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد في أبريل 2023، مما ساهم في زيادة الطاقة البيعية بنسبة 31% لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى زيادة مبيعات الورق المعاد تدويره لشركة تابعة.

وعزت سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الزيادة في المبيعات وتحسن الربحية.

كما قامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء مواد أولية التي ساهمت في بناء مخزون استراتيجي بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها لتساهم في الحد من تقلبات أسعار السوق العالمية للفترات القادمة،الأمر الذي نتج عنه إرتفاع نسبة مجمل الربح للربع الحالي 35.7% مقارنة 24% للربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التمويلية بقيمة 1.40 مليون ريال وذلك بعد سداد القروض الطويلة الأجل.