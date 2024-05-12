"أوبن إيه آي " تخطط لإطلاق محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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تخطط شركة "أوبن إيه آي - OpenAI" لإطلاق محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوم غد، لتتنافس بذلك مع شركة غوغل وشركة Perplexity والتي تقدم محرك بحث مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.

ويعد منتج البحث الخاص بـ "OpenAI"امتدادا لمنتج ChatGPT "حيث يقوم روبوت الدردشة بتقديم معلومات مباشرة من الويب وتضمين المصادر في إجابته عن أسئلة المستخدمين، حيث تطور شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تجاوز جهود غوغل وأبل في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي.

ومن المتوقع أن يقدم المساعد تعرف الكلام والصور بطريقة فضلى مع تحسين المنطق مقارنة بالمنتجات الحالية، وفقًا لتقرير من صحيفة The Information، ويختلف هذا المساعد الجديد عن ميزة الصوت الحالية في إدماج كل هذه المزايا في نموذج واحد يقال إنه يتفوق على GPT-4 Turbo في مناطق معينة.