"التنمية الغذائية" تحقق 21 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

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حققت شركة التنمية الغذائية صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري عند 21 مليون ريال وهو نفس معدلها في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيراداتها نمت بنسبة 20% تقريبا خلال الربع الأول إلى 581.4 مليون ريال مقابل 484.5 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023، موضحة أن ذلك يأتي تماشياً مع النمو المستمر لجميع قطاعات الأعمال.

شهدت الشركة ارتفاعًا بنسبة 20.42% في إجمالي الربح ليصل إلى 144.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، وذلك تماشيًا مع التحسن في الإيرادات، وفاق الزيادة في تكلفة المبيعات.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 8.52% ليصل إلى 39.5 مليون ريال ، على الرغم من ارتفاع النفقات العامة والإدارية بنسبة 25.8% خلال الفترة.

سجلت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 21 مليون ريال دون تغيير مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. ولكن الجديد بالذكر أن صافي الربح في الربع الأول من عام 2023 تضمن دعمًا لمرة واحدة بقيمة 15.29 مليون ريال.

و قال الرئيس التنفيذي للشركة ذو الفقار حمداني:"لقد بدأنا العام بأداء قوي في كافة قطاعات الأعمال الأساسية، حيث شهدت تحسناً كبيراً في الإيرادات خلال هذا الربع.

وأضاف "مع التزامنا القوي بتطبيق أعلى معايير سلامة وجودة الأغذية، يسعدنا أن نكون أول شركة منتجة للدواجن في المملكة العربية السعودية تحصل على أعلى تقييم للسلامة الغذائية +AA من اتحاد التجزئة البريطاني".

وقال "نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف النمو لدينا عبر قطاعات أعمالنا المختلفة مع الاستمرار في لعب دور رئيسي في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للأغذية الحلال، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تعزز الابتكار والاستدامة، وتمكين المواهب المحلية، وتعزيز نمو السوق العالمية للأغذية الحلال".

وذكر عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية، أحمد بن شرف عسيلان،:"نشهد ربعًا قويًا آخر للتنمية، حيث يستمر النمو الملحوظ لعمليات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، في الوقت الذي نواصل فيه اتخاذ خطوات واسعة نحو هدفنا الاستراتيجي المتمثل بأن نصبح الشركة العالمية الأولى للبروتين الصحي الحلال والمستدام بحلول عام 2030. ويدعم هذا التوجه إلى حد كبير تركيزنا الثابت على تشجيع الابتكار، وتعزيز التميز التشغيلي، ودفع الإنتاج الغذائي المستدام، عبر جميع مراحل سلسلة القيمة".

وأشارت الشركة إلى ارتفاع مبيعات الدواجن الطازجة، المساهم الأكبر في إيرادات الشركة (83%) بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى 480.4 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024. ولا يزال أداء القطاع مدفوعًا إلى حدٍ كبير بالزيادة في الطاقة الانتاجية وتعزيز التغطية الجغرافية وزيادة الأنشطة التسويقية وقنوات التوزيع.

ونمت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة 17.7% على أساس سنوي لتصل إلى 72.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مع استمرار الطلب على منتجات الصحة الحيوانية ومعداتها.

وبلغت إيرادات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية 28.5 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 (مقارنة بـ 17.0 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023). وخلال الربع الأول ، افتتحت التنمية فرعين جديدين لعلامة "بوبايز" ليصل إجمالي الفروع في المملكة إلى 54.

وأوضحت الشركة أنها واصلت عمليات تشغيل الامتيازات التجارية الغذائية للشركة مسار نموها القوي منذ إطلاق "بوبايز" في عام 2021، كما تستمر التنمية في توسيع شبكة متاجرها في جميع أنحاء المملكة.