ارتفاع أرباح "أديس" 125% إلى 200.8 مليون ريال بالربع الأول

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أديس القابضة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 124.6% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 200.85 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 89.41 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وارتفعت أرباح "أديس" بنسبة 18.8% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 169.01 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن نمو الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، يعكس النمو في الإيرادات وتحسن هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء.

وارتفع هامش صافي الربح من 9.4% في الربع الأول من 2023 إلى 13.1% في الربع الأول من 2024، وهو ما يعكس ارتفاع هامش الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء (بواقع 3.7 نقطة مئوية) إلى جانب تراجع نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات – بما يتفق مع تقديرات الإدارة في تقرير نتائج الأعمال لعام 2023 التي توقعت أن مصروفات الفوائد على خلفية مشروعات التجديد ستعود لمستوياتها الطبيعية في 2024 بعد الانتهاء من تشغيل جميع منصات الحفر ضمن المشاريع.

لكن تلاشى ذلك الأثر جزئياً بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تشغيل المنصات في السعودية والكويت والهند.

حققت المجموعة نمواً كبيراً في الإيرادات بلغ 60.5% على أساس سنوي (بواقع 577.2 مليون ريال) لتسجل الإيرادات 1.53 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024. وجاء هذا الأداء القوي بفضل ارتفاع الإيرادات من السعودية التي تعكس بداية مساهمة المنصات التسعة عشر ضمن مشروع أرامكو الضخم بداية من مارس 2024 مقارنة بمساهمة 4 منصات فقط في الربع الأول من العام السابق؛ بالإضافة إلى نمو الإيرادات من السوق الكويتية التي بلغ إسهامها 152 مليون ريال خلال الربع الأول من 2024 بعد تشغيل جميع المنصات ضمن التعاقدات الأخيرة لتصل إلى 10 منصات – تعمل بكامل طاقتها كما في أبريل 2024؛ إلى جانب الإيرادات البالغة 40 مليون ريال من 3 منصات تم تشغيلها تدريجياً في الهند (منصتين في الربع الأخير من 2023 ومنصة في الربع الأول من 2024).