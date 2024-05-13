ارتفاع أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الأول 50.75% إلى 41.6 مليون ريال
نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض تكلفتها
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المدينة بنسبة 50.75% إلى 41.6 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل 27.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 10.69% إلى 119.82 مليون ريال إلى 108.24 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري
-
نمو صافي ربح"كابلات الرياض" 35.3% إلى 169 مليون ريال في الربع الأولبسبب ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة شركات
-
ارتفاع أرباح " الخدمات الأرضية" الفصلية 77.72 % إلى 71.16 مليون ريالنتيجة زيادة الإيرادات ونمو إجمالي الربح شركات
-
ارتفاع أرباح "الحفر العربية" 3.5% إلى 146 مليون ريال بالربع الأولبدعم من إضافة 3 منصات بحرية شركات