ارتفاع أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الأول 50.75% إلى 41.6 مليون ريال

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ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المدينة بنسبة 50.75% إلى 41.6 مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل 27.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 10.69% إلى 119.82 مليون ريال إلى 108.24 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي نتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات في الربع الأول من العام الجاري