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الخدمات الأرضية السعودية
جانب من أعمال الشركة السعودية للخدمات الأرضية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح " الخدمات الأرضية" الفصلية 77.72 % إلى 71.16 مليون ريال

نتيجة زيادة الإيرادات ونمو إجمالي الربح

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للخدمات الأرضية بنسبة 77.72 % إلى 71.16 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 40.04 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من 2024 ارتفعت بنسبة 15.84% على أساس سنوي إلى 653.19 مليون ريال مقابل 563.86 مليون ريال في الربع الموازي من العام الماضي ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حركة الطيران المحلية والدولية بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المعتمرين.

وعزت نمو الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح بمقدار 20.8 مليون ريال بنسبة 20.7% بالرغم من الزيادة في تكلفة الإيرادات بمقدار 68.5 مليون ريال ما نسبته 14.8% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لمبادرات الشركة التي تم العمل بها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.

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أوضحت أنه بالرغم من الانعكاس الإيجابي على نتائج الشركة في الربع الحالي بسبب انخفاض التكاليف الإدارية بمقدار 10.3 مليون ريال، وارتفاع الأرباح الأخرى بمقدار 15.5 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلا أن الشركة سجلت ارتفاعا في مخصص الزكاة للربع الحالي بمقدار 5.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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