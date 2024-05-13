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سوق السعودية

ارتفاع أرباح "الوطنية للتأمين" 86.4% إلى 27.28 مليون ريال في الربع الأول

مع نمو الإيرادات ونتائج خدمة التأمين

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 86.38% إلى 27.28 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 14.63 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 59% إلى 409.8 مليون ريال مقابل 257.68 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة نمو العمليات.

وعزت النمو في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات و زيادة نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 10.523 مليون ريال والتي تشكل ارتفاع بنسبة 85%، بجانب الزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 8.4 مليون ريال والتي تشكل إرتفاع بنسبة 105%.

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