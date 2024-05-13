انخفاض أرباح "سايكو"61% إلى 3.2 مليون ريال في الربع الأول

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انخفضت الأرباح الفصلية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" بنسبة 61% إلى 3.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح بقيمة 8.22 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت 8.25% إلى 277.03 مليون ريال مقابل 255.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة نمو أعمال تأمين الممتلكات والحوادث.

وأشارت إلى أن سبب تراجع صافي الربح يعود إلى ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 136.5% إلى 3.4 مليون ريال مقابل 1.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1.28 مليون ريال وبنسبة زيادة 36.9%.

وبلغت الخسائر المتراكمة 73.037 مليون ريال كما في 31 مارس 2024 والتي تمثل 24.35% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال سعودي مقارنة بالخسائر المتراكمة المسجلة كما في 31 ديسمبر 2023 والبالغة 76.245 مليون ريال والتي تمثل 25.41% من رأس المال.

وقالت الشركة إنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% ﻓﺄﻛﺜﺮ وﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 35% من رأس المال.