بنك برقان الكويتي يصدر سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بـ 150 مليون دينار

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أعلن بنك برقان الكويتي اليوم الاثنين إصدار سندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار مشيرا إلى أن الطلب عليها فاق التوقعات وتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف.

وأوضح البنك في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن السندات كانت على شريحتين الأولى بفائدة سنوية ثابتة 7.25% لفترة الخمس سنوات الأولى يليها معدل فائدة 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

وأضاف أن الشريحة الثانية بفائدة متغيرة تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا تتخطى 1% فوق سعر الفائدة للسندات ذات الفائدة الثابتة، تحدد كل ثلاثة أشهر.

وقال البنك في البيان إن الإصدار من بين الأكبر في الكويت لسندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بالدينار، كما أنه الإصدار الأول من نوعه الذي يقوم به بنك لسندات دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بالدينار.

ولفت إلى أن شركة كامكو إنفست قامت بدور منسق الإصدار الوحيد إلى جانب قيام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مديري الإصدار المشتركين ووكيلي الاكتتاب.