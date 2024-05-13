تراجع أرباح "أسواق العثيم" الفصلية 3% إلى 116.4 مليون ريال

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.98% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 116.43 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 120.01 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وانخفض صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 31.09% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 168.96 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، إنه على الرغم من نمو المبيعات بنحو 9% والربح التشغيلي بنسبة 5.6%، إلا أن صافي الربح انخفض قليلاً بنسبة 3% بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 4.7 مليون ريال، بالإضافة إلى تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 2.3 مليون ريال، وانخفاض أرباح السيولة المستثمرة كودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 4.8 مليون ريال.

نمت المبيعات بنسبة 9% على أساس سنوي، إلى نحو 3.03 مليار ريال، في الربع الأول من 2024، من الفروع القائمة والجديدة التي تم افتتاحها خلال الربع.

افتتحت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 8 فروع، مقابل افتتاح 10 فروع وإغلاق فرعا واحدا في الربع المقابل من 2023.