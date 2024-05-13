تراجع أرباح "جرير للتسويق" 11.5% إلى 219.3 مليون ريال في الربع الأول
بسبب تراجع المبيعات بنسبة 2.5%
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تراجعت أرباح شركة جرير للتسويق بنحو 11.5% إلى 219.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 247.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيراداتها الفصلية تراجعت بنحو 2.5% إلى 2.65 مليار ريال تقريبا مقابل 2.72 مليار ريال تقريبا في الربع الأول من عام 2023، نتيجة انخفاض مبيعات بعض الأقسام وخاصة أقسام الكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات المكتبية.
وعزت انخفاض صافي الربح إلى تراجع المبيعات بنسبة 2.5% فقط إلا أن إجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر بلغ 9% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية، وهو العامل الأساسي الذي أدى إلى انخفاض صافي الربح بواقع 11.5%.
وأوضحت أن كلا من الربعين الأول من العام الجاري والمماثل له من العام السابق شهدا انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساسا إلى خسائر فروق العملة والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية خلال الربعين بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.
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