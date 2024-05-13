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سلامة للتأمين التعاوني السعودية مناسبة
سلامة للتأمين التعاوني السعودية
سوق السعودية

تراجع أرباح "سلامة للتأمين" الفصلية 20.5% إلى 10.05 مليون ريال

نتيجة تراجع الإيرادات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة سلامة للتأمين التعاوني بنسبة 20.5% إلى 10.05مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 12.65مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين تراجعت بنسبة 6.6% إلى 188.5 مليون ريال تقريبا مقابل 201.77 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة انخفاض الإيرادات المكتسبة ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاعي التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي للشركة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى انخفاض صافي الربح قبل الزكاة للربع الأول من العام الجاري ويعود هذا بشكل رئيسي إلى توقف الإيرادات الأخرى المتعلقة بمحفظة التأمين المشترك للحج والعمرة للربع الأول بمبلغ 6 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من 2023. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمار بمبلغ 1.7 مليون ريال للربع الأول من العام الجاري ، وانخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى للربع الأول من العام الجاري بمبلغ 1.8 مليون ريال على أساس سنوي.

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