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شعار شركة ميدغلف للتأمين
شعار شركة ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

تراجع أرباح "ميدغلف للتأمين" الفصلية 27.4% إلى 26.26 مليون ريال

متأثرة بانخفاض نتائج استثمارات الشركة

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" بنسبة 27.44% إلى 26.26 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 36.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين ارتفع بنحو 7% إلى 833.6 مليون ريال الربع الأول من العام الجاري مقابل 779.3 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التأمين الصحي.

وذكرت أن نتائجها الفصلية تأثرت بانخفاض نتائج استثمارات الشركة بمبلغ 21.57 مليون ريال وبنسبة قدرها 57.21% لانخفاض الأرباح من استثمارات الأسهم، بالرغم من التحسن في نتائج خدمات التأمين لتصل إلى 23.09 مليون ريال مقابل 11.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، أي بنمو قدره 295.8% مدفوعا بزيادة إيرادات التأمين وإدارة أفضل للمطالبات.

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بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2024 ما نسبته 21.99%، بتحسن بأكثر من 2.51% عما كانت عليه في 31 ديسمبر 2023، مسجلة 24.5% من رأس المال المكتتب به في نفس الفترة مما يعني أن تغطية الملاءة المالية للشركة والتي تسجل 76.20% أقل من متطلبات هامش الملاءة الاحترازية .

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