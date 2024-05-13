تضاعف أرباح "أسيج" الفصلية بأكثر من 6 مرات إلى 25 مليون ريال

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تضاعف صافي ربح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" بأكثر من 606% إلى نحو 25 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 2.1% إلى 231.4 مليون ريال مقابل 226.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بسبب الارتفاع في مبيعات وثائق التأمين العام و الطبي.

وعزت السبب في نمو صافي أرباحها الفصلية إلى الارتفاع في صافي أرباح نتائج خدمات التأمين وصافي دخل الاستثمارات.