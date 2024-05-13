اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أسيج مناسبة
شعار المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"
سوق السعودية

تضاعف أرباح "أسيج" الفصلية بأكثر من 6 مرات إلى 25 مليون ريال

مع ارتفاع صافي أرباح نتائج خدمات التأمين وصافي دخل الاستثمارات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تضاعف صافي ربح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" بأكثر من 606% إلى نحو 25 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 2.1% إلى 231.4 مليون ريال مقابل 226.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بسبب الارتفاع في مبيعات وثائق التأمين العام و الطبي.

وعزت السبب في نمو صافي أرباحها الفصلية إلى الارتفاع في صافي أرباح نتائج خدمات التأمين وصافي دخل الاستثمارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط