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شركة سبكيم العالمية مناسبة
شعار شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"سبكيم" توقع اتفاقية إعادة تمويل بـ2.25 مليار ريال

مع البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن إحدى الشركات المستثمر فيها (من خلال شركتها التابعة لها) شركة الصحراء للبتروكيماويات، وهي شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو) قد قامت بتوقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لإعادة تمويل القرض القائم والبالغ 1.525مليار ريال مع كل من البنك السعودي الفرنسي ومع مصرف الراجحي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية وقعت بتارييخ 12 مايو الجاري، وستوفر الإتفاقيات الجديدة شروطا تجارية أفضل وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض التكاليف المالية، كما تشمل هذه الاتفاقيات تسهيل مرابحة إسلامي دوار قدره 200 مليون ريال مع كل بنك وذلك لدعم رأس المال العامل وأغراض الشركة العامة.

أوضحت أن إجمالي قيمة التمويل 2.25 مليار ريال وتبلغ قيمة الجزء المسدد من التمويل 724.55 مليون ريال، ومبلغ التمويل الجديد 1.525 مليار ريال تقريبا، ومدة التمويل السابقة 8 سنوات، ومدة التمويل الجديدة 8 سنوات أيضا، والضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر.

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