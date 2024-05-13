مايكروسوفت" تعتزم استثمار 4 مليارات يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بـ"فرنسا"

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تعتزم شركة مايكروسوفت استثمار 4 مليارات يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في فرنسا.

وكانت الشركة قد استثمرت أيضا 15 مليون يورو في "ميسترال" وهي شركة فرنسية ناشئة للذكاء الاصطناعي، وكانت قد أعلنت مايكروسوفت أيضا أنها ستطلق متجرها الخاص للألعاب الإلكترونية على الإنترنت في يوليو، مما يشكل منافسة لمتجري التطبيقات التابعين لآبل وغوغل.

وستبدأ مايكروسوفت بمحفظة الألعاب الخاصة بها مثل"Candy Crush"و"Minecraft"لتصبح متاحة على الجوال،ومن ثم تفتح المجال لألعاب من مطورين آخرين، و الفرق هنا أن المتجر سيطلق على الإنترنت حتى تكون المنتجات متاحة على منصات مختلفة.