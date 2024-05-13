نمو أرباح "المواساة الطبية"3% إلى 171.58مليون ريال في الربع الأول

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نما صافي الأرباح الفصلية لشركة المواساة للخدمات الطبية بنسبة 3% إلى 171.58 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 166.61 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الإيرادات نمت بنسبة 8.8% إلى 722.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 664.22 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي بسبب الزيادة المتحققة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الاشغال في الأقسام الداخلية مدعوما ببدء تشغيل مركز المواساة بالمدينة المنورة للتأهيل والرعاية الممتدة اعتباراً من شهر يناير 2024.

كما ساهم في زيادة الإيرادات تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة،و مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

وعزت الارتفاع في صافي الربح إلى النمو في الإيرادات والإيرادات الأخرى، موضحة أنه رغم الزيادة المتحققة في أرباح الشركة للربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق فان ارتفاع تكوينات مخصصات الديون ذات العلاقة بأرصدة العملاء قد شكل ضغطاً على هوامش الربحية.