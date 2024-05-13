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سوق السعودية

نمو أرباح "دله الصحية" الفصلية 26% إلى 119.3 مليون ريال

نتيجة نمو الإيرادات وتسجيل شركات زميلة أرباحاً

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" بنسبة 26.03% إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 94.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت 9.4% إلى 784.06 مليون ريال مقابل 716.64 في الربع المناظر من عام 2023، بسبب زيادة أعداد المراجعين لمستشفيات المجموعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاسيما للتنويم والعيادات الخارجية.

وأشارت إلى أن أسباب نمو صافي الربح تتركز في زيادة الإيرادات والتي أدت لتحسن مجمل الربح للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م حيث بلغ 293 مليون ريال مقارنة بـ267 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 10%.

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كما تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 10 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر قدرها 2 مليون ريال في الربع المماثل لعام 2023م.

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