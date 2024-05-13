نمو أرباح "دله الصحية" الفصلية 26% إلى 119.3 مليون ريال
نتيجة نمو الإيرادات وتسجيل شركات زميلة أرباحاً
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفع صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" بنسبة 26.03% إلى 119.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 94.66 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت 9.4% إلى 784.06 مليون ريال مقابل 716.64 في الربع المناظر من عام 2023، بسبب زيادة أعداد المراجعين لمستشفيات المجموعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لاسيما للتنويم والعيادات الخارجية.
وأشارت إلى أن أسباب نمو صافي الربح تتركز في زيادة الإيرادات والتي أدت لتحسن مجمل الربح للفترة المنتهية في 31 مارس 2024م حيث بلغ 293 مليون ريال مقارنة بـ267 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2023م بنسبة زيادة قدرها 10%.
كما تحسن أداء الشركات الزميلة أدى لتسجيل أرباح بلغت 10 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل خسائر قدرها 2 مليون ريال في الربع المماثل لعام 2023م.
-
ارتفاع أرباح " الخدمات الأرضية" الفصلية 77.72 % إلى 71.16 مليون ريالنتيجة زيادة الإيرادات ونمو إجمالي الربح شركات
-
نمو صافي ربح"كابلات الرياض" 35.3% إلى 169 مليون ريال في الربع الأولبسبب ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة شركات
-
ارتفاع أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الأول 50.75% إلى 41.6 مليون ريالنتيجة ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وانخفاض تكلفتها شركات