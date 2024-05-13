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سوق السعودية

نمو صافي ربح "الجزيرة تكافل" 79.4% إلى 12.78 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة ارتفاع الإيرادات ونتائج خدمات التأمين

دبي - العربية.نت
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نما صافي ربح شركة الجزيرة تكافل تعاوني "جزيرة تكافل" بنسبة 79.41% إلى 12.78مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 7.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إيرادات التأمين ارتفعت بنسبة 16.5% إلى 91.96 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 78.93 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، نتيجة نمو الأعمال.

وقالت إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع إيرادات التأمين ونمو نتائج خدمات التأمين في الربع الأول بنسبة 187.2% إلى 17.61 مليون ريال مقابل 6.13 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

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وارتفع صافي نتائج الاستثمار بعد حسم مصاريف التمويل في الربع الأول من العام الجاري 16.95% إلى 8.59 مليون ريال سعودي مقابل 7.34 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 12.78 مليون ريال مقابل 7.12 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 79.42%.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري 92.96 مليون ريال مقابل 75.24مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 23.55%.

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