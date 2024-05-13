نمو صافي ربح"كابلات الرياض" 35.3% إلى 169 مليون ريال في الربع الأول

1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح مجموعة كابلات الرياض بنسبة 35.31 % إلى 169مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل 124.89مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.86% على أساس سنوي إلى 2.03 مليار ريال مقابل 1.93 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة زيادة حجم الكميات المباعة.

وأشارت إلى أن نمو صافي أرباحها الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.