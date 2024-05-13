اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مجموعة كابلات الرياض
مجموعة كابلات الرياض
سوق السعودية

نمو صافي ربح"كابلات الرياض" 35.3% إلى 169 مليون ريال في الربع الأول

بسبب ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفع صافي ربح مجموعة كابلات الرياض بنسبة 35.31 % إلى 169مليون ريال تقريبا في الربع الأول من العام الجاري مقابل 124.89مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.86% على أساس سنوي إلى 2.03 مليار ريال مقابل 1.93 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي نتيجة زيادة حجم الكميات المباعة.

وأشارت إلى أن نمو صافي أرباحها الفصلية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات مقترنة بتنوّع المنتجات المباعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أيسلندا تبدأ تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص ثاني أكسيد الكربون
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط