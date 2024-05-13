"أنجلو أميركان" ترفض عرض الاستحواذ المعدل من قبل "BHP" بقيمة 42.7 مليار دولار

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قالت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة "بي إتش بي" (BHP) إن شركة أنغلو أميركان البريطانية (Anglo American) رفضت عرض شراء معدل للاستحواذ على الشركة بقيمة 42.7 مليار دولار.

ولدى BHP مهلة حتى 22 من مايو لتقديم عرض ثابت أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة.

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وتسعى "بي إتش بي" وهي أكبر شركة تعدين في العالم، أن تصبح المنتج الأكبر للنحاس عالمياً من خلال استحواذها على "أنغلو أميركان".

وفي أبريل الماضي، كشفت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة "بي إتش بي" (BHP) عن عرض لشراء منافستها البريطانية أنغلو أميركان (Anglo American) في مقابل 38.8 مليار دولار، في ما سيشكل واحدة من أكبر عمليات الدمج في هذا القطاع منذ سنوات ويؤدي إلى إنشاء أكبر شركة لإنتاج النحاس في العالم.

وتعرض المجموعة الأسترالية التي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 148 مليار دولار، لكل سهم من "أنغلو أميريكان" 25.08 جنيه إسترليني، مما يجعل القيمة السوقية لهذه الشركة 30.5 مليار جنيه إسترليني (38.8 مليار دولار).

وقالت "بي اتش بي" في بيان، إن "اندماج المجموعتين قد يضع نقاط قوة كل منهما في بنية مثلى"، موضحة أن "أنغلو أميريكان ستجلب أصولا وإمكانات نمو قوية".