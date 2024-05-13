ارتفاع طفيف لأرباح "سالك" الإماراتية الفصلية إلى 277 مليون درهم

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة سالك للتعرفة المرورية الإماراتية بشكل طفيف إلى 277 مليون درهم، وجاءت النتائج أفضل بقليل من توقعات المحللين البالغة 271 مليون درهم.
وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بـ 8% إلى 562 مليون درهم، أيضا ارتفعت تكاليف التمويل بـ 17% إلى 65 مليون درهم.
وأعلنت الشركة في أبريل الماضي أنها تلقت موافقة هيئة الطرق والمواصلات على خفض رسوم الامتياز السنوية التي تدفعها من إيرادات التعرفة المروية من 25% إلى 22.5%.
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